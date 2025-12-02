Αθλητικά

Ντουντουνάκη και Κλάντσαρ θα κολυμπήσουν σε αγώνα κατάταξης για την πρόκριση στον τελικό των 50μ. πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό

Μια σπάνια “μάχη” θα δώσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια την πρόκριση στον μεγάλο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η Άννα Ντουντουνάκη θα χρειαστεί να κάνει ακόμα μια κούρσα για να διεκδικήσει την πρόκριση της στον τελικό των 50μ πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ ανδρών/γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Και αυτό καθώς η Άννα Ντουντουνάκη σημείωσε τον ίδιο χρόνο 25.25 με την Σλοβένα, Νέζα Κλάνσαρ που τις έφερε στην 8η θέση των ημιτελικών.

Η πρωταθλήτρια μας και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023, κολύμπησε στην πρώτη σειρά (από κάθε μία προκρίνονται στον τελικό οι δυο πρώτες και ακόμα οι τέσσερις ταχύτερες συνολικά), και τερμάτισε 4η με 25.25. Η Κλάνσαρ στη δεύτερη σειρά ήταν 5η με τον ίδιο χρόνο.

Ο τελικός έχει θέση μόνο για μία… Ο αγώνας θα γίνει στις 21.40 απόψε το βράδυ, μετά το τέλος δηλαδή του προγράμματος.

Καλύτερη όλων στα ημιτελικά ήταν η Γαλλίδα, Μπερίλ Γκασταλντελό με 25.00, ενώ η Δανέζα Μαρτίν Ντάμποργκ κατέρριψε εκ νέου το ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων με 25.06. Το πρωί είχε σημειώσει 25.20.

