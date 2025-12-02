Ντουντουνάκη και Σίσκος προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ

Με δυο προκρίσεις στα ημιτελικά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 50μ πεταλούδα και τον Απόστολο Σίσκο στα 200μ ύπτιο ολοκληρώθηκε το πρωϊνό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας (02.11.2025) του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ ανδρών/γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η Άννα Ντουντουνάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023 στα 50μ πεταλούδα, «πρόσφερε» την πρώτη (χρονικά) πρόκριση μέλους της αποστολής μας σε ημιτελικό. Με 25.54 προκρίθηκε άνετα (ως 10η ) στον απογευματινό ημιτελικό, καθώς ήταν 1η στην 3η σειρά που αγωνίσθηκε. Η Άννα που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 25.09 από το 2021 στοχεύει βεβαίως στην είσοδό της στον τελικό. Καλύτερη όλων ήταν η Λουίζ Χάντζον από τη Σουηδία με 25.17, 17η έμεινε η Κάλια Αντωνίου (Κύπρος) με 25.70. Η Μαρτίν Ντάμποργκ (Δανία) με 25.20 (δεύτερη καλύτερη μαζί με την Βελγίδα Ρους Βανότερνταϊκ) σημείωσε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων.

Η Ντουντουνάκη δήλωσε στην ΕΡΤ: «Πάντα θέλω λίγο πιο κάτω αλλά για πρωί καλά ήταν. Το απόγευμα θέλει…λίγο πιο νεύρο. Στην 25άρα πάντα διεκδικώ κάτι, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι είμαι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν θέλω να παίρνω αυτό το βάρος. Έχω στο μυαλό μου να κάνω μια καλή κούρσα το απόγευμα».

Θα αγωνισθεί σήμερα (2/11) στις 20.18 ώρα Ελλάδας στην 1η ημιτελική σειρά.

Στα 200μ ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος ταξίδεψε με ατομική επίδοση 1:51.80 (από πέρυσι), και με 1:51.25 τερμάτισε στη 2η θέση της 3ης προκριματικής σειράς που του έδωσε την πρόκριση στον ημιτελικό ως 8ος καλύτερος. Ο χρόνος του αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ανδρών καθώς κατέρριψε το 1:51.80. Το 2023 είχε καταλάβει την έβδομη θέση με 1:52.36 ενώ πάντα κυνηγάει και το πανελλήνιο ρεκόρ του Απόστολου Χρήστου με 1:50.75 από το 2021. Δήλωσε «Ευχαριστημένος από την πρώτη μου, πρωινή μάλιστα, κούρσα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στον ημιτελικό θα χρειαστεί να κάνω υπέρβαση, θα διορθώσω κάποια πράγματα και θα δώσω το 100%».

Θα αγωνισθεί σήμερα (2/11) στις 21.1 ώρα Ελλάδας στην 1η ημιτελική σειρά.

Για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, αγωνίσθηκε ο Ανδρέας Βαζαίος στην 6η προκριματική σειρά των 50μ πεταλούδα. Ήταν 8ος με 23.04 και συνολικά 24ος στους 54 που έλαβαν μέρος. Στο 22.84 κρίθηκε η 16η θέση και ο Ανδρέας, με 10 μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης τόνισε πως «Νοιώθω αρκετά δυνατός, δεν έχω βρει ρυθμό για πρωινή κούρσα. Κάνω μια νέα αρχή, και θα πάω βήμα βήμα. Θα μπορούσα το 22.80. Χαίρομαι που επέστρεψα, χρειαζόμουν ένα διάλειμμα, δεν ήθελα όμως να σταματήσω, θέλω να συνεχίσω και να συμμετάσχω για 5η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Προς το παρόν όμως σκέφτομαι αυτή τη διοργάνωση. Αύριο έχω τα 100μ μικτή ατομική και θα προσπαθήσω περισσότερο σε ένα γρήγορο όπως φαίνεται πρωτάθλημα».

ΠΗΓΗ: koe.org.gr