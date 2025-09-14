Ντουπλάντις για Καραλή: «Ξέρω ότι θα με πιέσει πολύ»

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις θα δώσουν μία σκληρή μάχη στον τελικό του επί κοντώ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9/2025, 13:45).

Ο Μόντο Ντουπλάντις είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ωστόσο γνωρίζει ότι ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ικανός για όλα, γι’ αυτό και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για τον νικήσει.

«Ο Εμμανουήλ κάνει απίστευτα άλματα αυτή τη στιγμή, η πρόοδός του είναι τρομερή. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα, επειδή ξέρω ότι θα με πιέσει πολύ. Θα χρειαστώ μια πραγματικά καλή εμφάνιση, αλλά είμαι έτοιμος. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι το μυαλό μου δεν φλέρταρε με τα 6,30 μέτρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό», τόνισε ο Ντουπλάντις.

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής υποστήριξε: «Όταν ήμουν μικρός, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να πηδήξω έξι μέτρα. Τώρα είναι καταπληκτικό που το καταφέρνω. Η ζωή μου δεν είχε πάντα ηλιοφάνεια και ουράνια τόξα – πάλεψα με τραυματισμούς και ψυχικές δυσκολίες, αλλά πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που έχω δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν και με ανεβάζουν. Προσπαθώ να πιέσω τον Ντουπλάντις να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και το ίδιο κάνω κι εγώ».