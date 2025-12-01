Ντουπλάντις και ΜακΛάφλιν – Λεβρόν οι κορυφαίοι αθλητές του στίβου για το 2025

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις και η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν – Λεβρόν κέρδισαν το βραβείο των Αθλητών της Χρονιάς στον στίβο σε άντρες και γυναίκες αντίστοιχα σε εκδήλωση στο Μονακό (30/11/25) από την World Athletics.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε για 14η φορά παγκόσμιο ρεκόρ (6,30 μέτρα) σε ηλικία μόλις 26 ετών και αυτό του χάρισε το βραβείο του κορυφαίου άντρα αθλητή στον στίβο για το 2025.

Η Αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν – Λεβρόν κατέκτησε το αντίστοιχο βραβείο για την κορυφαία γυναίκα της χρονιάς στο στίβο για το 2025 εξαιτίας της καταπληκτικής της παρουσίας στα 400 μέτρα, που λίγο έλειψε να καταρρίψει ένα ρεκόρ που κρατάει 40 χρόνια από την Μαρίτα Κοχ.

Η ΜακΛάφλιν έτρεξε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα σε χρόνο 47,78, με το παγκόσμιο ρεκόρ να είναι το 47,60 και αν συνεχίσει να βελτιώνεται με αυτό το ρυθμό είναι πιθανό να τη δούμε να σπάει ένα ρεκόρ, που όλοι πίστευαν ότι θα μείνει ως έχει για πάντα.

Οι νικητές επιλέχθηκαν κατά 50% από ψηφοφορία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Στίβου, κατά 25% από ψήφο εκπροσώπων του αθλητισμού και κατά 25% από δημόσια ψηφοφορία στα social media.