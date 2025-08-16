Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι στο Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: «Οι προπονητές μου έλεγαν που να πέσω και τα πέτυχαν σχεδόν όλα»

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Σαχτάρ, αφού οι δύο αποκρούσεις του στα πέναλτι χάρισαν την πρόκριση στους “πράσινους”, με τον ίδιο τον Πολωνό τερματοφύλακα να δίνει όμως τα εύσημα στους προπονητές του.

Μιλώντας σε πολωνικό Μέσο μαζί με τον συμπαίκτη και συμπατριώτη του, Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι τόνισε την πίστη του στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, αλλά παραδέχθηκε την αγωνία του στο τελευταίο πέναλτι του Μαντσίνι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολωνός τερματοφύλακας ανέφερε αρχικά τα εξής: «Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει. ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη».

Στη συνέχεια και αφού τον διέκοψε ο Σφιντέρσκι για να του πει: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο», ο Ντραγκόφσκι πρόσθεσε ότι «χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά. Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».