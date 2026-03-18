Ντζίκι Βαρσοβίας – Ηρακλής 89-82: Ηττήθηκε στην Πολωνία αλλά η πρόκριση θα κριθεί στη Θεσσαλονίκη

Ο Ηρακλής ηττήθηκε με 89-82 από την Ντζίκι Βαρσοβίας στην Πολωνία, στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της European North Basketball League.

Η πρόκριση θα κριθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής για να περάσει στα ημιτελικά θα πρέπει να πάρει τη νίκη με 8+ πόντους.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης και Τζάστιν Ένλτερ-Ντέιβις ήταν οι κορυφαίοι του Γηραιού. Ο Έλληνας γκαρντ είχε 20 πόντους (4/10 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, ενώ ο Αμερικανός πρόσθεσε 19 πόντους (3/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-23, 46-39, 65-61, 89-82.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 11 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη, 2 μπλοκ), Ντάρκο-Κέλι 3 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μωραΐτης (1/2 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 6/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουέρ 8, Έντλερ-Ντέιβις 19 (3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Στρονγκ 3 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Σμιθ 14 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη), Τσιακμάς, Καμπουρίδης, Σίλας 4.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ντζίκι: 18/39 δίποντα, 12/31 τρίποντα, 17/26 βολές, 41 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 18 επιθετικά), 14 ασίστ, 10 λάθη, 9 κλεψίματα.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 15/27 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 19/29 βολές, 35 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 9 επιθετικά), 25 ασίστ, 18 λάθη, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ.