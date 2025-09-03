ΝΒΑ: Σάλος με τον τσακωμό του Πι Τζέι Ουάσινγκτον και της πρώην συζύγου του – «Δίνεις 170.000 στην π@@@ και 11.000 στο παιδί σου»

Ένα video με πρωταγωνιστή τον παίκτη του ΝΒΑ Πι Τζέι Ουάσινγκτον κυκλοφόρησε στο twitter, στο οποίο ο ίδιος μαζί με την πρώην σύζυγό και μητέρα του παιδιού του είχαν ένα άσχημο τσακωμό.

Στο video που τραβήχτηκε χωρίς να γνωρίζει κανείς από ποιον, ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον μετά από μια έντονη λογομαχία, φώναξε προς το μέρος της Μπρίτανι Ρένερ «Πάρε μου μια @@@@» με τον αθλητή του ΝΒΑ να δείχνει εξαγριωμένος και εκτός εαυτού!

Όμως, τα πράγματα δεν έμειναν εκεί, με τον παίκτη να κατηγορεί τη Ρέμερ ότι του παίρνει πολλά χρήματα. Η ίδια από τη πλευρά της ανέφερε πως «χαλάει» 170.000 δολάρια στη νυν σύντροφό του, αφήνοντας τον γιο τους με μόλις 11.000 δολάρια. Μάλιστα το σκηνικό έγινε μπροστά στη νέα σύντροφο του Ουάσινγκτον η οποία θέλησε να επιτεθεί στην Ρέμερ, η οποία εκείνη την ώρα κρατούσε το παιδί του παίκτη.

Η γνωστή σελίδα NBA Central έφερε στο φως τον εν λόγω τσακωμό, με τους θεατές να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια και αυτιά τους, με τα όσα είχαν καταγραφεί.

PJ Washington and Brittany Renner get into a heated argument pic.twitter.com/PkGE8vqESl September 1, 2025

Ο γιος του Ουάσινγκτον είχε γεννηθεί τον Μάιο του 2021, με την Ρένερ να αναφέρει δημόσια πως για να μπορέσει να μείνει έγκυος είχε σταματήσει να παίρνει αντισυλληπτικά μετά από παρότρυνση του Ουάσινγκτον, με την υπόθεση να κάνει τον γύρω του διαδικτύου. Από την πλευρά του, ο Ουάσινγκτον υποστήριξε μέσω Twitter: «Όλα αυτά ήταν ψέματα», ωστόσο η ανάρτησή του διαγράφτηκε μετά από λίγο.

Μέσα σε όλα αυτά, το ζευγάρι χώρισε τον Ιούλιο του 2021, λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, με τη σχέση τους ωστόσο να συνεχίζει να μένει στην επικαιρότητα.