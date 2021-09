Ο Τάιλερ Χίρο ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε στη “φούσκα” του Ορλάντο και μία από τις αιτίας του αποκλεισμού των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ.

Ακολούθησε όμως μία τραγική σεζόν για τον Αμερικανό γκαρντ, κατά την οποία έφθασε ακόμη και στο σημείο να χάσει τη θέση του στο ροτέισιον της ομάδας του Σποέλστρα. Οι φήμες για… έξαλλη ζωή στο Μαϊάμι είχαν “φουντώσει” στο NBA, αλλά ο ίδιος διέψευσε τα πάντα σε νέα του συνέντευξη και έθεσε ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν.

«Πέρυσι είχε να κάνει με το πνευματικό επίπεδο. Δεν απολάμβανα να έρχομαι για δουλειά κάθε μέρα. Έλεγαν για μένα ότι έκανα συνέχεια πάρτι, ότι δεν δουλεύω στο γυμναστήριο, ότι δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στο γυμναστήριο. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν καλά πως είμαι ο τύπος που δουλεύει πιο σκληρά από όλους. Και αυτό θα το δείτε φέτος. Νιώθω πως θα έχω μια καλή σεζόν. Πλέον έχω μια κόρη και πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είμαι σε πολύ καλή φάση».

AP Interview: Tyler Herro on the struggles of last season, rumors, fatherhood … and that picture of his new look.https://t.co/2JVVM8pXfl