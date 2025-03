ΝΒΑ: Τέλος ο Τέιλορ Τζένκινς από τους Μέμφις Γκρίζλις, νέος προπονητής ο Τουόμας Ίσαλο

Παρελθόν από τους Γκρίζλις αποτελεί ο Τέιλορ Τζένκινς. Η ομάδα του Μέμφις πήρε την απόφαση να απολύσει μεσούσης της σεζόν τον προπονητή της και να δώσει τα κλειδιά στον Τουόμας Ίσαλο πριν τα πλέι οφ του NBA.

Πρόκειται για μία απόφαση έκπληξη από τους Γκρίζλις, οι οποίοι είναι στην πέμπτη θέση της Δυτικής περιφέρειας και έχουν ρεκόρ 44-29, ίδιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους οποίους είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Δύσης.

Να σημειωθεί ότι ο Τέιλορ Τζένκινς βρισκόταν στον πάγκο των Γκρίζλις από τον Ιούνιο του 2019, μετά τη θητεία του ως asistant κόουτς σε Χοκς και Μπακς.

Breaking: The Grizzlies have parted ways with head coach Taylor Jenkins, the team announced. pic.twitter.com/iPOs4lvNTa