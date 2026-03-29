Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο 16χρονος γιος του Βασίλη Σπανούλη κάρφωσε εντυπωσιακά σε αγώνα του Ολυμπιακού

Ο Θανάσης Σπανούλης έδειξε τα πλούσια αθλητικά του προσόντα
Ο Βασίλης Σπανούλης με τον γιο του, Θανάση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ/EUROKINISSI

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Ο 16χρονος Θανάσης ακολουθεί πιστά τα μπασκετικά βήματα του πατέρα του, Βασίλη Σπανούλη, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα παίδων του Ολυμπιακού νίκησε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα (102-95 στην παράταση) και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16, με τον Θανάση Σπανούλη να αγωνίζεται υπό το βλέμμα των γονιών του Βασίλη Σπανούλη και Ολυμπία Χοψονίδου.

Ο 16χρονος άσος του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε, μάλιστα, σε μία εντυπωσιακή φάση.

Μετά από κλέψιμο, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με δύναμη, δείχνοντας τα προσόντα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo