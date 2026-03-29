Ο 16χρονος γιος του Βασίλη Σπανούλη κάρφωσε εντυπωσιακά σε αγώνα του Ολυμπιακού

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Ο 16χρονος Θανάσης ακολουθεί πιστά τα μπασκετικά βήματα του πατέρα του, Βασίλη Σπανούλη, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα παίδων του Ολυμπιακού νίκησε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα (102-95 στην παράταση) και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16, με τον Θανάση Σπανούλη να αγωνίζεται υπό το βλέμμα των γονιών του Βασίλη Σπανούλη και Ολυμπία Χοψονίδου.

Ο 16χρονος άσος του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε, μάλιστα, σε μία εντυπωσιακή φάση.

Μετά από κλέψιμο, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με δύναμη, δείχνοντας τα προσόντα του.