Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις και το σίγουρο είναι ένα. Το μέλλον του ανήκει.

Ο 18 ετών και 11 μηνών Ισπανός τενίστας είναι ο νέος πρωταθλητής του Miami Open. Έπειτα από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Αλκαράθ έρδισε στον τελικό του Masters της Φλόριντα τον Κάσπερ Ρουντ (Νο6) και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεαρότερος τενίστας που κατακτά τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο ταλαντούχος Ισπανός τενίστας έγινε ακόμα ο τρίτος νεαρότερος που φτάνει σε τίτλο Masters τουρνουά μετά τους Τσανγκ και Ναδάλ.

Ο Κάσπερ Ρουντ δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στον σαρωτικό Αλκαράθ, ο οποίος νίκησε με 2-0 σετ (7-5, 6-4), ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Μαϊάμι με μόλις ένα χαμένο σετ!

TEENAGE DREAM 🚀🙌@alcarazcarlos03 wins his FIRST EVER Masters 1000 title after defeating Ruud 7-5, 6-4 at the #MiamiOpen @MiamiOpen pic.twitter.com/Lf5YdmLxa3