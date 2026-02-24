Αθλητικά

Ο 18χρονος Κλέο Κάουα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό

Ο νεαρός Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται στο τριφύλλι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο Κλέο Κάουα.

Ο 18χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Απρίλιο του 2024, θα φοράει την πράσινη φανέλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

“Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα”, τόνισε ο Κλέο Κάουα στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής»

