Κορυφαίος προπονητής του Αυγούστου στην Premier League αναδείχθηκε ο Άγγελος Ποστέκογλου της Τότεναμ.

Η Τότεναμ εντυπωσίασε στο ξεκίνημα της σεζόν στην Premier Legaue και ο Άγγελος Ποστέκογλου -πέρα από σύνθημα στην εξέδρα των φίλων των “σπερς”- κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου προπονητή του Αυγούστου.

Η Τότεναμ έδωσε τρία ματς τον Αύγουστο, νικώντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπόρνμουθ, ενώ είχε και μία ισοπαλία κόντρα στην Μπρέντφορντ.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με δέκα πόντους.

Θα θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι ανάμεσα στους προπονητές στους υποψήφιους προπονητές που ανακοίνωσε η FIFA για τα βραβεία των καλύτερων της σεζόν (FIFA Best).

Να αναφέρουμε ακόμα ότι το βραβείο του παίκτη του μήνα στην Premier League πήγε και αυτό στην Τότεναμ και πιο συγκεκριμένα στον Τζέιμς Μάντισον.

A #PLAwards double for @SpursOfficial! 👏



Ange Postecoglou wins @barclaysfooty Manager of the Month at the first attempt! pic.twitter.com/Oivo9eMcku