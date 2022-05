Μετά τις εξαιρετικές του σεζόν στην Αυστραλία και την Ιαπωνία, ο Άγγελος Ποστέκογλου επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σέλτικ, με τα αποτελέσματα να είναι ξανά εντυπωσιακά.

Ο 56χρονος τεχνικός έχει φέρει τους “Κέλτες” μία ανάσα από τον τίτλο στη Σκωτία, αφού βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη Ρέιντζερς στη βαθμολογία, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Η Σέλτικ “τρέχει” δε μία τρομερή σεζόν με 27 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες, έχοντας και τον Γιώργο Γιακουμάκη να… πετάει φωτιές μέσα στο 2022. Ο Άγγελος Ποστέκογλου αναδείχθηκε έτσι και προπονητής της χρονιάς στη Σκωτία από την Ένωση μάνατζερ και προπονητών της χώρας.

🏆 #CelticFC‘s Ange Postecoglou is the @PFAScotland Manager of the Year!



Congrats and well deserved, boss! 🙌 https://t.co/UDbw7al83N