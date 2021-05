Ο Άγιαξ σήκωσε το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Ολλανδία και πήρε μια πρωτότυπη απόφαση, δίνοντας στους κατόχους των διαρκείας του ένα… κομμάτι ιστορίας, φτιάχνοντας αστέρια από το λιωμένο τρόπαιο.

Ο γενικός διευθυντής του Άγιαξ, Μαρκ Όβερμαρς εμφανίζεται να μεταφέρει τη «σαλατιέρα» του πρωταθλητή Ολλανδίας και να τη δίνει σε… ειδικούς για να την λιώσουν.

Στο βίντεο που δημιούργησαν οι άνθρωποι του «Αίαντα», το τρόπαιο λιώνει με ειδική επεξεργασία, προκειμένου να δημιουργηθούν μικρά ασημένια αστέρια από το υλικό του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Άγιαξ, τέτοιου είδους αστέρια θα δοθούν στους 42.000 κατόχους διαρκείας της ομάδας.

«Κομμάτι της νίκης

Κομμάτι της ιστορίας

Κομμάτι του Άγιαξ» αναφέρει η ομάδα στο σχόλιο της.

Μόνο το «Dracarys» λείπει…

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA