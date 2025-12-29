Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γράφει ιστορία με το Μαρόκο και γνώρισε την αποθέωση μετά την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

«Υπόκλιση» στον επιθετικό του Ολυμπιακού μετά το νέο σόου με το Μαρόκο
Ο Ελ Κααμπί αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του
Ο Ελ Κααμπί αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του / REUTERS/Stringer

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο MVP του Μαρόκου στη νίκη πρόκριση με 3-0 επί της Ζάμπια στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, σκοράροντας δύο γκολ και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Μετά το εκπληκτικό γκολ του στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί “καθάρισε” για την ομάδα του και κόντρα στη Ζάμπια, οδηγώντας την στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο ίδιος έφθασε μάλιστα τα 20 γκολ με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας και μπήκε στο top5 των πρώτων σκόρερ όλων των εποχών για το Μαρόκο. Δικαίως ήταν έτσι το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους “16” του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με άπαντες να υποκλίνονται στον επιθετικό του Ολυμπιακού, για τη νέα μεγάλη εμφάνιση στη διοργάνωση.

Οι κορυφαίοι σκόρερ του Μαρόκου

  1. Αχμέντ Φάρας – 36 

  2. Σαλαχεντίν Μπασίρ – 27 

  3. Χακίμ Ζίγεχ – 25

  4. Γιοσούφ Ενεσιρί – 25 

  5. Αγιούμπ Ελ Κααμπί – 20

