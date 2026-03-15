Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε στο Top-4 των ξένων σκόρερ του Ολυμπιακού

Μόλις τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ολυμπιακού έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα από τον Μαροκινό επιθετικό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Μαροκινός σκόραρε δυο φορές και έφτασε τα 20 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Με τα δύο γκολ στην έδρα του ΟΦΗ, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 80 τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 127 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ίλια Ίβιτς, ο οποίος είχε πετύχει επίσης 80 γκολ αλλά σε 146 αγώνες.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον μόνο τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερα γκολ στην ιστορία των “ερυθρόλευκων”.

Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (158), Τζιοβάνι (98) και Γιουσέφ Ελ Αραμπί (94) είναι αυτοί που βρίσκονται πάνω από τον Ελ Κααμπί.

