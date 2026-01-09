Ο αγώνας Μονακό – Ολυμπιακός άλλαξε ημερομηνία διεξαγωγής

Η Μονακό ενημέρωσε μέσα ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό άλλαξε ημερομηνία και αντί για 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου (20:00).

Ο ορισμός του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ για τις 17 Μαρτίου επηρέασε και την αναμέτρηση με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με τους Μονεγάσκους στην ανακοίνωσή τους να αναφέρουν ότι έκαναν κάθε προσπάθεια για να μην αλλάξει η ημερομηνία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

Νέα ημερομηνία: Πέμπτη 12 Μαρτίου – 7 μ.μ. (ώρα Μονακό)

Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέροντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.

Η Μονακό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία, ωστόσο με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.