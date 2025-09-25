Ο Αϊζέια Τόμας είδε τις δηλώσεις του Μπαρτζώκα και αυτοπροτάθηκε για γκαρντ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν γκαρντ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής και ο Αϊζέια Τόμας δεν θα έλεγε “όχι” στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Αϊζέια Τόμας ήταν ένας από τους καλύτερους γκαρντ του NBA τα περασμένα χρόνια, ωστόσο πλέον δεν αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Είναι 36 ετών, αλλά θέλει να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ και δεν θα έλεγε “όχι” να έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό!

Ο βραχύσωμος πλέι-μέικερ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και είδε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα έναν γκαρντ.

Εξέφρασε, μάλιστα, το ενδιαφέρον του γι’ αυτή τη θέση, φωνάζοντας «παρών» στα social media και συγκεκριμένα κάτω από την ανάρτηση του basketballmaniacs στο Instagram.

Την περασμένη σεζόν, ο Αϊζέια Τόμας αγωνίστηκε στη G League με τους Salt Lake City Stars και είχε μέσο όρο 29,1 πόντους και 5,6 ασίστ. Στο παρελθόν, έλαμψε στο NBA, μετρώντας μέσο όρο 17,5 πόντους και 4,8 ασίστ σε 556 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.