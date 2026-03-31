Ο Ακίλε Πολονάρα νίκησε τον καρκίνο και ξεκίνησε προπονήσεις

Στόχος του είναι να επιστρέψει στη δράση με τη φανέλα της Σάσαρι
Ο Ακίλε Πολονάρα

Ο Ακίλε Πολονάρα άφησε πίσω τη νέα περιπέτειά του με τον καρκίνο, ξεκινώντας ατομικές προπονήσεις με στόχο την επιστροφή στη δράση.

Το είπε και το έκανε. Ο Ακίλε Πολονάρα όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει τον καρκίνο για δεύτερη φορά, αλλά έβαλε και πλώρη για να επιστρέψει στα γήπεδα.

Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ είχε θέσει σαν στόχο να είναι έτοιμος στις 22 Μαρτίου, αλλά τελικά χρειάστηκε μία εβδομάδα ακόμα για να επιστρέψει στα παρκέ και να ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. ο Πολονάρα κάνει τα πρώτα σουτ και δείχνει μια διάθεση και μια επιθυμία να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δράση με τη φανέλα της Σάσαρι.

Ο Ακίλε Πολονάρα έπιασε και πάλι μπάλα μπάσκετ, αφήνοντας πίσω την περιπέτεια με την υγεία του. Στο πλευρό του, βρίσκεται η οικογένεια του αλλά και όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να τον στηρίζουν τα τελευταία δύσκολα χρόνια.

