Ο Άλεκ Πίτερς σε ρόλο σεφ στην κουζίνα του TwentyFive

Ο Άλεκ Πίτερς ανέλαβε ρόλο sous chef στο μαγαζί του στο Μικρολίμανο.

Ο Άλεκ Πίτερς βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο καιρό, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός φόργουορντ άφησε για λίγο το παρκέ και μπήκε στην κουζίνα του δικού του εστιατορίου “TwentyFive” στο Μικρολίμανο, αναλαμβάνοντας ρόλο sous chef.

Ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού θέλησε να μάθει τις τέχνες των κοπών των κρεάτων, βάζοντας τη δική του πινελιά στα πιάτα του εστιατορίου του.

Δεν θα έχει πολύ χρόνο, πάντως, να ασχοληθεί με την επιχείρησή του τις επόμενες μέρες, καθώς έχει διπλή υποχρέωση με τον Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:15, 20/1) για την 23η αγωνιστική.