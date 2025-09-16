Ο Άλεξ Μουμπρού ξανά στο νοσοκομείο μετά το Eurobasket

Η περιπέτεια υγείας του Άλεξ Μουμπρού δεν έχει τέλος. Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας νοσηλεύεται εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, αμέσως μετά το τέλος του Eurobasket.

Ο Άλεξ Μουμπρού απουσίαζε από τους εορτασμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του Eurobasket κι αυτό γιατί μετέβη απευθείας στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Ισπανός προπονητής υπέστη παγκρεατίτιδα μία ημέρα πριν από την έναρξη του Eurobasket, έχασε 7 κιλά και απουσίαζε από την πρώτη φάση του τουρνουά. Επέστρεψε στα νοκ άουτ, αλλά δεν μπορούσε να κοουτσάρει, δίνοντας τη θέση του στον βοηθό του, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν στην Ισπανία έκριναν αναγκαία την άμεση νοσηλεία του για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά το Eurobasket.

Στη συνέχεια, ο Μουμπρού θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης, ώστε να αποφευχθούν νέες επιπλοκές.