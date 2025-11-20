Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης στον Ολυμπιακό για περίπου 3 με 4 εβδομάδες.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί έτσι, τις υπηρεσίες του Αλέξανδρου Πασχαλάκη για τα παιχνίδια μέχρι και το τέλος της χρονιάς και είναι αναγκασμένος να αλλάξει τη λίστα του στην UEFA, με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές.

Ο διεθνής γκολκίπερ είχε αγωνιστεί φέτος σε τρία παιχνίδια των Πειραιωτών, δύο στο Κύπελλο Betsson και ένα στο Champions League, με τον νεαρό Μπότη να τον αντικαθιστά πιθανότατα ως… back up του Κωνσταντή Τζολάκη για το εν λόγω διάστημα.