Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποχώρησε τραυματίας από το Ιταλία – Ελλάδα αλλά απέφυγε τα χειρότερα

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας πήρε φιλική νίκη με 76-74 επί της Ιταλίας στο τουρνουά “Ακρόπολις”, αλλά έχασε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ με τραυματισμό και υπήρξε αγωνία για την κατάστασή του.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ έκανε ένα ακόμη καλό παιχνίδι με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, αλλά στο τέλος του αγώνα με την Ιταλία είχε ενοχλήσεις και φαίνεται ότι έχει υποστεί κάκωση τέταρτου μετακαρπίου στο δεξί του χέρι.

Ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού μεταφέρθηκε έτσι στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, από τις οποίες φάνηκε όμως ό,τι δεν έχει τελικά κάτι σοβαρό, αφού απέφυγε την κάκωση.

Η ΕΟΚ επιβεβαίωσε μάλιστα το γεγονός με σχετική ανάρτηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: “Η ακτινογραφία του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ στο δεξί χέρι όπου τραυματίστηκε ήταν αρνητική για οστική λύση”.