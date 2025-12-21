Ο Αλμέιδα ξέσπασε μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Η σιωπή είναι προδοσία και εγώ δεν είμαι προδότης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Σεβίλλη 2-0 στο Μπερναμπέου χάρη στα γκολ των Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ. Ο Αλμέιδα αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη διαιτησία και δεν μπορώ να σιωπήσω. Ανάμεσα σε αυτούς που σιωπούν και σε αυτούς που μιλούν, θα ξεχωρίσω αυτόν που μιλάει. Όσοι σιωπούν είναι προδότες. Και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς», είπε χαρακτηριστικά ο Ματίας Αλμέιδα μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα, ο Αργεντινός τεχνικός ευχαρίστησε τους παίκτες του για την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους σε ένα παιχνίδι κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Η Σεβίλλη μετά την ήττα παρέμεινε στην 9η θέση της La Liga.

Αναλυτικά τα λόγια του Αλμέιδα

Για την αποβολή του και τη διαιτησία της αναμέτρησης: «Αποβλήθηκα επειδή διαμαρτυρήθηκα για ένα φάουλ. Αλλά θα ήθελα να ακούσετε τις ηχογραφήσεις, επειδή είναι εύκολο να αποβάλεις κόσμο. Δεν είμαι κλόουν τσίρκου. Έχω τη δική μου ιστορία και είμαι ένας άνθρωπος που κάνει διάλογο. Ζητήστε τις ηχογραφήσεις. Δεν έχω ξαναδεί δύο πέναλτι να δίνονται σε δύο λεπτά. Υπάρχει το VAR. Σήμερα η διαιτησία ήταν πολύ κακή.

Συγχαίρω τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νίκη της. Δεν ευνοήθηκε. Είμαι κατά της διαιτησίας λόγω του πόσο άσχημα διαιτήτευσε, γι’ αυτό και αποβλήθηκα. Μου είπαν ότι είχαν κουραστεί να με ακούνε να μιλάω για σεβασμό. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασέβεια από μέρους μου, ας την δείξουν. Είχαμε συζητήσεις και συμμετέχω στον διάλογο μεταξύ παικτών και διαιτητών επειδή είμαστε όλοι μέρος του ίδιου παιχνιδιού.

Ο διάλογος πρέπει να είναι εφικτός. Δεν μπορείς να μοιράζεις κίτρινες κάρτες απλά επειδή μπορείς. Πονάει. Συζητώ τα πράγματα και παραπονιέμαι, δεν προσβάλλω. Πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη διαιτησία και δεν μπορώ να σιωπήσω. Ανάμεσα σε αυτούς που σιωπούν και σε αυτούς που μιλούν, θα ξεχωρίσω αυτόν που μιλάει. Όσοι σιωπούν είναι προδότες. Και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς»

Για το παιχνίδι και την προσπάθεια των παικτών του ειπε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των παικτών μου για την αφοσίωσή τους. Παίξαμε καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο με εντυπωσιακούς παίκτες στην ενδεκάδα του. Τους μπλοκάραμε και δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες μας. Παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Αναγνωρίζουμε τον αντίπαλό μας, την ποιότητα που έχει και παίξαμε σαν να ήμασταν στην έδρα μας. Αυτή είναι η ιδέα μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το εξάμηνο. Μερικές φορές το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, μερικές φορές σε λιγότερο, αλλά υπάρχει μια σαφής ιδέα και αυτοπεποίθηση».