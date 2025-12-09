Ο Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού θα παίξει στο Copa Africa

O τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν, βρίσκεται -όπως αναμενόταν-στους κληθέντες που ανακοίνωσε σήμερα (09.12.2025) ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Έμερς Φαέ, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου) που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Ο Φαέ ανακοίνωσε, μια λίστα με 26 παίκτες (και 2 αναπληρωματικούς), με δύο αξιοσημείωτες απουσίες, αυτή του Νίκολας Πεπε (Βιγιαρεάλ) και εκείνη του Σιμόν Αντίνγκρα (Σάντερλαντ) .

Επιστρέφει στην αποστολή ο 33χρονος Βίλφριντ Ζαχά, που απουσίαζε για πάνω από δύο χρόνια.