Ο Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού θα παίξει στο Copa Africa

Ο πορτιέρε του «τριφυλλιού θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα με την Ακτή Ελεφαντοστού
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
O τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν, βρίσκεται -όπως αναμενόταν-στους κληθέντες που ανακοίνωσε σήμερα (09.12.2025) ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Έμερς Φαέ, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου) που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Ο Φαέ ανακοίνωσε, μια λίστα με 26 παίκτες (και 2 αναπληρωματικούς), με δύο αξιοσημείωτες απουσίες, αυτή του Νίκολας Πεπε (Βιγιαρεάλ) και εκείνη του Σιμόν Αντίνγκρα (Σάντερλαντ) .

Επιστρέφει στην αποστολή ο 33χρονος Βίλφριντ Ζαχά, που απουσίαζε για πάνω από δύο χρόνια.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIF (@fifci_insta)

