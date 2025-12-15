Ο «αμείλικτος» Βαγγέλης Παυλίδης έγινε πρωτοσέλιδο στην πορτογαλική A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ασταμάτητος και φέτος για την Μπενφίκα, με το νέο χατ-τρικ του κόντρα στη Μορεϊρένσε να τον φέρνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην Πορτογαλία, αλλά και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα A Bola.

Μετά τα “όργια” του Έλληνα επιθετικού κόντρα στο 4-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε, η A Bola τοποθέτησε τον Βαγγέλη Παυλίδη στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας της, χαρακτηρίζοντάς τον «αμείλικτο» στον κεντρικό της τίτλο.

«Ακραία αποτελεσματικός, εκμεταλλεύεται τα λάθη των άλλων και λάμπει με χατ-τρικ», πρόσθεσαν οι Πορτογάλοι στο πρωτοσέλιδο της Δευτέρας (15/12/25), υποκλινόμενοι στον διεθνή στράικερ, για τον οποίο είπε… ύμνους και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Παυλίδης έχει ήδη 20 γκολ στη σεζόν.