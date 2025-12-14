Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ στο 4-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε

Ο απίστευτος Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην 11άδα της Μπενφίκα και “υπέγραψε” με τον πιο εμφατικό τρόπο το επιβλητικό 4-0 της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο στην έδρα της Μορεϊρένσε, κλέβοντας την παράσταση με τρία προσωπικά γκολ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης «πυροβολεί» αδιάκοπα, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Primeira Liga, όπου πλέον μετρά 13 γκολ (συμπλικά φέτος έχει βάλει 20 σε όλες τις διοργανώσεις).

Στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Primeira Liga, ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε μία άνετη εκτός έδρας επικράτηση. Βρήκε δίχτυα στο 36’, στο 57’ και στο 70’, “καθαρίζοντας” ουσιαστικά την αναμέτρηση.

| GOAL: VANGELIS PAVLIDIS OPENS THE SCORING FOR BENFICA!



Moreirense 0-1 Benfica. pic.twitter.com/ZY5x6jQGWf — canto das Transferências (@cant_ferencias) December 14, 2025

Χάρη στη δική του εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μπενφίκα πήρε ένα πολύτιμο “τρίποντο”, παραμένοντας ωστόσο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Με αυτά τα τρία γκολ, ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 42 μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος και έγραψε ιστορία. Από το μακρινό 1972 (!) είχε ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα να ξεπεράσει τα 40 γκολ, κάτι που είχε πετύχει ο θρυλικός Εουσέμπιο.

Μάλιστα, τα ονόματα σε αυτή τη λίστα είναι ελάχιστα: ο Εουσέμπιο το πέτυχε τρεις φορές, ενώ μία φορά το κατάφερε και ο Ζοζέ Αουγκούστο Τόρες.