Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ στο 4-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε

Εντυπωσιακό “σόου” από τον Έλληνα επιθετικό, που πέτυχε κάτι που είχε κάνει και ο Εουσέμπιο
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Ο απίστευτος Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην 11άδα της Μπενφίκα και “υπέγραψε” με τον πιο εμφατικό τρόπο το επιβλητικό 4-0 της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο στην έδρα της Μορεϊρένσε, κλέβοντας την παράσταση με τρία προσωπικά γκολ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης «πυροβολεί» αδιάκοπα, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Primeira Liga, όπου πλέον μετρά 13 γκολ (συμπλικά φέτος έχει βάλει 20 σε όλες τις διοργανώσεις).

Στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Primeira Liga, ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε μία άνετη εκτός έδρας επικράτηση. Βρήκε δίχτυα στο 36’, στο 57’ και στο 70’, “καθαρίζοντας” ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Χάρη στη δική του εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μπενφίκα πήρε ένα πολύτιμο “τρίποντο”, παραμένοντας ωστόσο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Με αυτά τα τρία γκολ, ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 42 μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος και έγραψε ιστορία. Από το μακρινό 1972 (!) είχε ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα να ξεπεράσει τα 40 γκολ, κάτι που είχε πετύχει ο θρυλικός Εουσέμπιο.

Μάλιστα, τα ονόματα σε αυτή τη λίστα είναι ελάχιστα: ο Εουσέμπιο το πέτυχε τρεις φορές, ενώ μία φορά το κατάφερε και ο Ζοζέ Αουγκούστο Τόρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
204
167
160
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo