«Ύμνοι» Μουρίνιο για Παυλίδη: «Οι διαιτητές του στέρησαν και 4ο γκολ»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ στην επιβλητική νίκη της Μπενφίκα με 4-0 στην έδρα της Μορεϊρένσε και ο Ζοσέ Μουρίνιο αποθέωσε τον Έλληνα επιθετικό μετά το παιχνίδι.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στάθηκε στη νοοτροπία του Βαγγέλη Παυλίδη μετά από ένα παιχνίδι με τη Νάπολι που δεν αγωνίστηκε και τόνισε ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει και 4ο γκολ, αλλά οι διαιτητές του στέρησαν ένα πέναλτι κατά τη διάρκεια του Μορεϊρένσε – Μπενφίκα.

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει εναντίον της Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον της Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται ”ομάδα” και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Αυτό το παιχνίδι εναντίον της Νάπολι του έδωσε ξεκούραση και εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό είδος λάμψης.

Ο Παυλίδης σκόραρε τρία καλά γκολ, θα μπορούσε να είχε σκοράρει τέσσερα, επειδή υπήρχε πέναλτι εναντίον του. Πέναλτι από αυτά που ξεχνιούνται επειδή το σκορ ήταν 4-0, αλλά που μπορούν να κρίνουν αγώνες, όταν το σκορ ήταν 0-0, πέναλτι για τα οποία άλλοι κλαίνε, πιέζουν, φωνάζουν και συνεχίζουν να πιέζουν. Και εμείς, με διαφορετικό προφίλ, το κάνουμε λιγότερο. Καθώς δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το βραβείο fair play, πρέπει να πω ότι ήταν καλή διαιτησία, αλλά ένα λάθος μεταξύ του διαιτητή και του VAR, το οποίο θα μπορούσε να ήταν σημαντικό. Υπήρξε πέναλτι στον Παυλίδη».