Ο Ανδρέας Τετέι πήγε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και αντάλλαξε φανέλες με τον Κέντρικ Ναν

Ο Ανδρέας Τετέι έζησε μία φοβερή ευρωπαϊκή βραδιά με τον Παναθηναϊκό , αφού συμμετείχε στη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις στο Europa League, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και στο Telekom Center για να πανηγυρίσει την επικράτηση της ομάδας μπάσκετ επί της Ζαλγκίρις στη Euroleague.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον εντόπισαν στην κερκίδα και τον αποθέωσαν, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του στο Telekom Center, ενώ ο ίδιος ο Ανδρέας Τετέι είχε την ευκαιρία στη συνέχεια να συναντήσει και τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ στα αποδυτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε σχετικές φωτογραφίες και έγραψε: “Ο Ανδρέας Τετέι μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού ενάντια στην Ρεάλ Μπέτις, βρέθηκε στο Telekom Center Athens για τον αγώνα της ομάδας μας κόντρα στην Ζαλγκίρις! Χαιρέτησε τους αθλητές της ομάδας μας, φωτογραφήθηκε με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα και χάρισε την φανέλα από την σημερινή αναμέτρηση στον αγαπημένο του παίκτη, τον Κέντρικ Ναν!”

Ο Τετέι έχει προλάβει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα από τους αγαπημένους παίκτες των οπαδών του Παναθηναϊκού.