Ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού κλήθηκε στην Εθνική Σλοβενίας

Ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται για μια ακόμη φορά στις κλήσεις της Εθνικής Σλοβενίας, με τον μέσο του Παναθηναϊκού να είναι στους «εκλεκτούς» του Ματίας Κεκ για το προσεχή παιχνίδια των Σλοβένων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην λίστα της Εθνικής Σλοβενίας εκτός του Τσέριν βρίσκεται και άλλος ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο λόγος για τον Αντράζ Σπόραρ. Παράλληλα δεν έχει συμπεριληφθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από τις επιλογές του Κεκ, ξεχωρίζει φυσικά το όνομα του αρχηγού Γιαν Όμπλακ.

Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Švedsko



Ο Τσέριν μετράει 42 συμμετοχές και έξι τέρματα με την φανέλα της Εθνικής ομάδας.