Απίστευτα πράγματα έκανε για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύοντας ότι είναι και φέτος το φαβορί για τον τίτλο του MVP στο ΝΒΑ, αφού με μία “εξωπραγματική” εμφάνιση (42 π., 20 ριμπ.) οδήγησε τους Μπακς σε άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί των Χόρνετς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι “διαστημικός” οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν νικηφόρα από τη Σάρλοτ, διευρύνοντας σε 6-0 το αήττητο σερί τους και σε 52-8 το ρεκόρ τους στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ.

Τα “ελάφια” επικράτησαν με 93-85 των Χόρνετς, οι οποίοι πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά… υποκλίθηκαν στις προσπάθειες του Giannis, που σήκωσε μόνος του το βάρος της επίθεσης των Μπακς στην τελευταία περίοδο, οδηγώντας τους εκ του ασφαλούς στη νίκη.

Με το σκορ στο 86-83 υπέρ του Μιλγουόκι, ο “Greek Freak” σφράγισε τη νίκη με επτά διαδοχικούς πόντους του στα τελευταία δυόμισι λεπτά του αγώνα, ενώ στον… επίλογο «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι με 14 πόντους. Συνολικά, ο MVP του περσινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ είχε 41 πόντους, 20 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 3 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής!

💪 Giannis 1st career 40-20 game 💪@Giannis_An34 leads the @Bucks to their 6th straight W with 41 PTS, 20 REB, 6 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/PMdHfzT0bz