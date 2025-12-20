Ο Άντονι Τζόσουα έσπασε το σαγόνι του Τζέικ Πολ και τον έβγαλε νοκ-άουτ

Χωρίς κάποια έκπληξη ολοκληρώθηκε ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ Άντονι Τζόσουα και Τζέικ Πολ, με τον πρώτο να βγάζει νοκ-άουτ τον γνωστό youtuber και influencer στον 6ο γύρο, σε μια πολυδιαφημισμένη αναμέτρηση με ζωντανή μετάδοση από το Netflix.

Ο ίδιος ο Άντονι Τζόσουα παραδέχθηκε ότι του πήρε περισσότερο από όσο περίμενε για να «τελειώσει» τον αντίπαλό του, αποδίδοντας το γεγονός αυτό περισσότερο σε δική του ευθύνη παρά στις ικανότητες του Πολ.

“Δεν ήταν και η καλύτερη εμφάνιση από εμένα. Μου πήρε λίγο περισσότερο από όσο περίμενα και γενικότερα περίμεναν οι περισσότεροι. Τελικά η μάχη αυτή είχε το αναμενόμενο τέλος”, ανέφερε.

Ο Τζέικ Πολ περισσότερο προσπάθησε να αποφύγει τον Βρετανό, παλαιότερα κάτοχο της ζώνης της κατηγορίας και έφυγε από την αναμέτρηση ματωμένος, ηττημένος και με σπασμένο σαγόνι!

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!



ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

Αυτό άλλωστε παραδέχθηκε μετά την ήττα του, στις δηλώσεις που έκανε. Μετά το τέλος του αγώνα ο Πολ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τον τραυματισμό του στο σαγόνι.