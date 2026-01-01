Ο Άντονι Τζόσουα βγήκε από το νοσοκομείο μετά το τροχαίο δυστύχημα

Ο 33χρονος Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα, Ολυμπιονίκης το 2012 και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, βγήκε από νοσοκομείο του Λάγκος στη Νιγηρία, όπου είχε νοσηλευτεί μετά από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο στενοί φίλοι του, σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο Άντονι Τζόσουα έφυγε από το νοσοκομείο αργά το απόγευμα της Τετάρτης (31/12), συντετριμμένος από την απώλεια των δύο στενών φίλων του, αλλά κρίθηκε ιατρικά ικανός να αναρρώσει στο σπίτι του», αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Μακούν, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Λάγκος με το Ιμπαντάν, μια πόλη στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα «φαίνεται να κινούνταν πάνω από το όριο ταχύτητας σε αυτό το τμήμα του δρόμου και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ενώ προσπαθούσε να προσπεράσει ένα άλλο όχημα, χτυπώντας ένα φορτηγό που ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου», σύμφωνα με δήλωση του Ομοσπονδιακού Σώματος Οδικής Ασφάλειας (FRSC) της Νιγηρίας.

Ο Άντονι Τζόσουα, 36 ετών, βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι γονείς του. Στις 20 Δεκεμβρίου, έβγαλε νοκ άουτ τον YouTuber που έγινε πυγμάχος Τζέικ Πολ σε έναν αγώνα με εκτιμώμενο χρηματικό έπαθλο 184 εκατομμύρια δολάρια (156 εκατομμύρια ευρώ).