Ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε την 8η θέση στον τελικό του ύψους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ατομικό ρεκόρ του
Την 8η θέση πήρε ο Αντώνης Μέρλος στον τελικό του ύψους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν.

Ο Αντώνης Μέρλος ταξίδεψε στην Πολωνία με ατομικό ρεκόρ 2.27μ. και έδειχνε ικανός να επαναλάβει μία τέτοια επίδοση, ωστόσο δεν τα κατάφερε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Πέρασε με τη δεύτερη τα 2.17μ., με την πρώτη τα 2.22μ. και απέτυχε τρεις φορές στα 2.26μ., μένοντας στην όγδοη θέση.

 

 

Ο Έλληνας πρωταθλητής του ύψους έχει αλλάξει, πάντως, επίπεδο, δείχνοντας ικανός για μεγαλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

