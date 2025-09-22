Αθλητικά

O Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης

Σπουδαία επιτυχία για τον Έλληνα Παραολυμπιονίκή
Ο Αντώνης Τσαπατάκης
Ο Αντώνης Τσαπατάκης / REUTERS / Andrew Couldridge

Ο Αντώνης Τσαπατάκης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας το χάλκινο στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73

Ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης.

Κάπως έτσι και με την πρόκριση στον τελικό, ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στον μεγάλο τελικό, με την οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας άλλη μια διάκριση στην καριέρα του.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Γιάννης Κωστάκης τερμάτισε τέταρτος στην προκριματική του σειρά στα 50μ. πρόσθιο SB2 και κατετάγη 9ος συνολικά, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη πήρε την 9η θέση στα 50μ. ελεύθερο S5.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo