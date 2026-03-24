Ο Αντουάν Γκριεζμάν ανακοινώθηκε από την Ορλάντο Σίτι του MLS

Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ποδοσφαιρική καριέρα του Αντουάν Γκριεζμάν ολοκληρώνεται και ένα άλλο ανοίγει. Μετά από μια σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Ευρώπης, ο Γάλλος επιθετικός πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει στο MLS, φορώντας τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.

Ο 35χρονος πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης (211 γκολ αυτή τη στιγμή) θα ενταχθεί στην ομάδα του MLS τον Ιούλιο του 2026, με συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28 και οψιόν επέκτασης για το 2028-29. Ο Αντουάν Γκριεζμάν θα διεκδικήσει με τους “ροχιμπλάνκος” το τρόπαιο στο Copa del Rey (η Ατλέτικο παίζει στις 18.04.2026 τελικό με τη Σοσιεδάδ), αλλά και μία διάκριση στο Champions League (η ομάδα βρίσκεται στα προημιτελικά) πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με το Ορλάντο. Από τις πρώτες συζητήσεις ένιωσα τη φιλοδοξία και το όραμα του συλλόγου. Ανυπομονώ να κάνω το Ορλάντο το νέο μου σπίτι, να γνωρίσω τους φιλάθλους, να νιώσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα μεγάλους στόχους”, δήλωσε ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός, στο πλαίσιο της συμφωνίας του με την Ορλάντο Σίτι.

Ο Γκριεζμάν αναμένεται να τιμηθεί από τους Μαδριλένους στο τελευταίο ματς της σεζόν στο “Μετροπολιτάνο” -έχοντας συμπληρώσει δέκα σεζόν στην ομάδα- και να λάβει την αποθέωση που του αρμόζει.

Ο Γάλλος εντάχθηκε για πρώτη φορά στην Ατλέτικο το 2014, προερχόμενος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αποχώρησε το 2019, όταν η Μπαρτσελόνα κατέβαλε τη ρήτρα αποδέσμευσής του και τον απέκτησε, αλλά επέστρεψε δύο χρόνια αργότερα στη Μαδρίτη, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με “κανονική” μετεγγραφή.

We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Η τροπαιοθήκη του με τη φανέλα της Ατλέτικο (αλλά και γενικότερα σε συλλογικό επίπεδο) περιλαμβάνει ένα Europa League, ένα Super Cup Ευρώπης και ένα Super Cup Ισπανίας.

Με την εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει το Μουντιάλ του 2018, ενώ έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ.