Ο Αντρέα Τρινκέρι στο «στόχαστρο» του ΠΑΟΚ για να διαδεχθεί τον Γιούρι Ζντοβτς

Χωρίς τον Γιούρι Ζντοβτς στον πάγκο του θα πορευτεί για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής σεζόν ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Οι ήττες από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, αλλά και εκείνες από Μπιλμπάο στην Ευρώπη έφεραν τον Σλοβένο προπονητή σε δύσκολη θέση και τον έβαλαν στην… πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

Ο Γιούρι Ζντοβτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, από την προηγούμενη διοικητική κατάσταση στην ομάδα, η οποία είχε επικεφαλής τον Θανάση Χατζόπουλο, και απομακρύνεται από την ΚΑΕ του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Σλοβένος τεχνικός αφήνει τη θέση του, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην 4η θέση τη βαθμολογίας της Greek Basketball League και λίγο πριν τις αναμετρήσεις του (11 και 18 Μαρτίου), για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, με αντίπαλο το Περιστέρι.

Χρέη προπονητή στους Θεσσαλονικείς, μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς, φαίνεται πως θα έχει ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητής στην ομάδα, Παντελής Μπούτσκος, αλλά την ίδια στιγμή η διοίκηση του ΠΑΟΚ ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “Metrosport”, ο “δικέφαλος του Βορρά” φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος εφόσον υπάρξει συμφωνία, βάσει του ρεπορτάζ, θα αναλάβει τον πάγκο της ομάδας από την επόμενη σεζόν.

Η περίπτωση του Τρινκέρι θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πρόκειται για έναν καταξιωμένο προπονητή με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της καθοδήγησης της Εθνική Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ αναζητά έναν τεχνικό που να μπορεί να ανεβάσει την ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο, με τον Τρινκέρι να αποτελεί την πρώτη επιλογή.