Ο Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από τους ανθρώπους του Δικεφάλου
Ο Αντρέα Τρινκιέρι
Σε ρυθμούς Αντρέα Τρινκιέρι κινούνται όλοι στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός προπονητής έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3/2026).

Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μεσούσης της σεζόν, απομακρύνοντας από τον πάγκο της ομάδας τον Γιούρι Ζντοβτς και φέρνοντας τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση, μιας και ο Ιταλός προπονητής είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη, έχοντας εργαστεί στον πάγκο ομάδων της Euroleague.

Ο Τρινκιέρι έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3/2026) και το απόγευμα (18:00) αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του από τους ασπρόμαυρους.

Ο Ιταλός προπονητής έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αναλαμβάνοντας όμως τα καθήκοντά του από το καλοκαίρι.

