Ο απίθανος Αντρέι Στογιάκοβιτς οδήγησε το Ιλινόι στο Final Four του NCAA: Ο πανηγυρισμός με τον Πέτζα

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά λάμπει στο κολεγιακό πρωτάθλημα
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έγραψε ιστορία με το Ιλινόι, καθώς οδήγησε το κολέγιο του για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια στο Final Four του NCAA.

Ελλάδα και Σερβία δίνουν μάχη για να πείσουν τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να αγωνιστεί με την εθνική τους ομάδα και όχι άδιξα, αφού ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά αποτελεί ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα του μπάσκετ.

Ο 21χρονος περιφερειακός σημείωσε 17 πόντους και οδήγησε το Ιλινόι στη νίκη επί του Αϊόβα με 71-59 και στην πρόκριση στο Final Four του NCAAA.

Έμεινε για 27 λεπτά στο παρκέ, είχε 7/9 δίποντα και 3/4 βολές, πέντε ριμπάουντ (δύο αμυντικά και τρία επιθετικά), ένα κλέψιμο και τρία λάθη.

Πρώτος σκόρερ του Ιλινόι ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ (25 πόντοι).  Κορυφαίος του Άιοβα, αλλά απελπιστικά μόνος, ήταν ο Μπένετ Στιρτς, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους (4/6 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 40 λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς πανηγύρισε μαζί με τον πατέρα του, Πέτζα, τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.

