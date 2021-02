Ο απίθανος Τιμ λύγισε τον φοβερό Κύργιο στο καλύτερο παιχνίδι του Australian Open (video)

Ο Ντομινίκ Τιμ κι ο Νικ Κύργιος πρωταγωνίστησαν στο καλύτερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του φετινού Australian Open, με τον Αυστριακό να επικρατεί με ανατροπή 3-2 σετ (4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 )του Αυστραλού, έπειτα από 3 ώρες και 21 λεπτά.

Το No 3 του ταμπλό βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 σετ και αντιμετώπισε δύο μπρέικ πόιντ στο ξεκίνημα του τρίτο σετ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι κόντρα σε ένα εξαιρετικό τενίστα, ο οποίος αγωνιζόταν εντός έδρας.

Ο Τιμ προκρίθηκε στους “16” και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον ξεκούραστο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που είδε τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σετ.

Ο Κύργιος ήταν εντυπωσιακός στα πρώτα δύο σετ και με την ορμή που του έδινε ο κόσμος κατάφερε να κάνει το 2-0 (6-4, 6-4).

Στη συνέχεια, ο Τιμ άρχισε να σερβίρει εκπληκτικά, πήρε τον αέρα του “τρελού” Κύργιου και κατάφερε με κομβικά μπρέικ σε κάθε σετ να κάνει την ολική ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο.

«Το να τα παρατήσω δεν είναι επιλογή, πάντα υπάρχει πιθανότητα», είπε μετά τη λήξη του αγώνα ο Τιμ.

