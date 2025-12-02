Ο Απόστολος Σίσκος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Νέων και προκρίθηκε στον τελικό των 200μ ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25άρας πισίνας

Εκπληκτικός ο Απόστολος Σίσκος, πραγματοποίησε ένα φανταστικό τελευταίο 50άρι στη 2η ημιτελική σειρά των 200μ ύπτιο και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε χρόνο 1:50.99, που συνιστά πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ανδρών, τερμάτισε τρίτος και προκρίθηκε στον τελικό του του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ ανδρών/γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Απόστολος, ξεκίνησε καλά από την 6η διαδρομή. Γύρισε στα 100μ 5ος σε 54.49 και στα 150μ επίσης 5ος με 1:23.28. Στα τελευταία 50μ όμως δεν κολυμπούσε αλλά…πετούσε. Προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση στον τελικό, “κατέβηκε” για πρώτη φορά στην καριέρα του το 1:51.00 και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ- και παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ανδρών- που ήταν 1:51.25 από τον πρωινό προκριματικό.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Τζον Σορτ από την Ιρλανδία με 1:48.84 και η οκτάδα έκλεισε στο 1:51.15 του Ιβάν Μαρτίνεθ Σότα (Ισπανία).

Ο 20χρονος πρωταθλητής πραγματοποίησε μία ακόμη τρομερή κούρσα, σπάζοντας μέσα σε λίγες μόνο ώρες για δεύτερη φορά το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά και το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων! “Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, στον τελικό με καθαρό μυαλό όλα μπορεί να συμβούν”, τόνισε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Αξιοσημείωτο είναι πως μέχρι πρότινος, ο Σίσκος είχε ως κορυφαία επίδοση το 1:51.80, το οποίο και κατέρριψε δύο φορές σήμερα, μία στα προημιτελικά με χρόνο 1:51.25 και μία στον ημιτελικό!

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής θα τα δώσει όλα για μια θέση στο βάθρο στον αυριανό τελικό (Τετάρτη 3/12) που θα διεξαχθεί στις 20:17.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12

11:00 –-100μ μικτή ανδρών (προκριματικά) – Απόστολος Παπαστάμος

11:11 – 100μ μικτή ανδρών (προκριματικά) – Ανδρέας Βαζαίος

11:14 – 100μ μικτή γυναικών (προκριματικά) – Νικόλ Παυλοπούλου

11:48 – 200μ ελεύθερο ανδρών (προκριματικά) – Δημήτρης Μάρκος

12:56 – 1.500μ ελεύθερο ανδρών (προκριματικά) – Βασίλης Κακουλάκης

20:17 – 200μ ύπτιο ανδρών (ΤΕΛΙΚΟΣ) Απόστολος Σίσκος