Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ live για τα προκριματικά του Europa League
Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει απέναντι στους Βέλγους, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, με αντίπαλο την Μπραν
Κούσεμανς, Μάαμαρ, Πέτρο, Μπιανκόν, Εντιαγέ, Λανσάνα, Άμπρος, Κάνα, Τσβέτκοβιτς, Ένγκα Κάνα, Σίκαν
Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου
Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά για να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League. Σίγουρα, πάντως, θα πρέπει να κερδίσει για να έχει ελπίδες πρόκρισης
Η Άντερλεχτ είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 1-0 στην Τούμπα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League
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