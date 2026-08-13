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Αθλητικά

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ live για τα προκριματικά του Europa League

Στο πρώτο παιχνίδι οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει με 1-0 των ασπρόμαυρων στην Τούμπα
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τρίτος προκριματικός Europa League
ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1 στο πρώτο παιχνίδι
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

21:30 | 13.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:18 | 13.08.2026
O Κωνσταντέλιας ταξίδεψε εν τέλει στο Βέλγιο και είναι στο αρχικό σχήμα του Λίσι
Ο Κωνσταντέλιας
Ανατροπή με Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ: Ταξιδεύει στο Βέλγιο και παίζει κόντρα στην Άντερλεχτ
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το σοβαρό προσωπικό ζήτημα και θα δώσει το παρών στη μάχη του ΠΑΟΚ
21:17 | 13.08.2026
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Λίσι
EUROPA LEAGUE 2026-2027 / ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΠΑΟΚ.(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:16 | 13.08.2026
Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση

Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει απέναντι στους Βέλγους, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, με αντίπαλο την Μπραν

 
 

21:16 | 13.08.2026
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ

Κούσεμανς, Μάαμαρ, Πέτρο, Μπιανκόν, Εντιαγέ, Λανσάνα, Άμπρος, Κάνα, Τσβέτκοβιτς, Ένγκα Κάνα, Σίκαν

 

21:16 | 13.08.2026
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει βασικός στο Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στο Βέλγιο και θα αγωνιστεί από το ξεκίνημα του αγώνα
21:14 | 13.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

 

21:14 | 13.08.2026

Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά για να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League. Σίγουρα, πάντως, θα πρέπει να κερδίσει για να έχει ελπίδες πρόκρισης

21:13 | 13.08.2026
Οι Βέλγοι έχουν πάρει προβάδισμα πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα

Η Άντερλεχτ είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 1-0 στην Τούμπα

21:13 | 13.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League

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