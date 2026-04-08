Ο Αργύρης Πεδουλάκης ανέλαβε προπονητής του Σπόρτιγκ μέχρι το 2030

Ο Αργύρης Πεδουλάκης πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Σπόρτιγκ.

Ο ΑΟ Σπόρτιγκ μπήκε σε νέα εποχή, με τη διοίκηση Ευμορφίδη να έχει βάλει πολύ υψηλούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, η ιστορική ομάδα των Πατησίων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Ο πολύπειρος προπονητής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ξεκίνησε ήδη τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Να σημειωθεί ότι ο Αργύρης Πεδουλάκης αποτελεί τον έκτο πολυνίκη προπονητή στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ (256 νίκες) πίσω από τους Γιάννη Ιωαννίδη, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Σούλη Μαρκόπουλο, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Κώστα Μουρούζη.

Η ανακοίνωση του Σπόρτιγκ

“Με μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό και περηφάνεια, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Ένας από τους πραγματικά κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σηκώνει τα μανίκια του και επιστρέφει στους πάγκους για να οδηγήσει τον ΣΠΟΡΤΙΓΚ στην νέα εποχή.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος έως το καλοκαίρι του 2030, με στόχο να προσφέρει την τεράστια εμπειρία του και να υποστηρίξει το όραμα της διοίκησης που θέλει ο σύλλογος να λειτουργήσει με επαγγελματισμό σε κάθε επίπεδο.

Στις τρεις δεκαετίες του στην προπονητική, μετά από μία εξίσου επιτυχημένη καριέρα ως μπασκετμπολίστας στο υψηλότερο επίπεδο, ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει εργαστεί σε Άμιλλα Περιστερίου, Περιστέρι, Μακεδονικό, Πανελλήνιο, Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ούνικς Καζάν.

Αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς (2001, 2003, 2013), κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό το 2013 και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2013, 2014) με τους πράσινους.

Είναι ο έκτος πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ (256 νίκες) πίσω από τους Γιάννη Ιωαννίδη, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Σούλη Μαρκόπουλο, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Κώστα Μουρούζη και ο τέταρτος σε αγώνες, με 462.

Στην πορεία του στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Αργύρης Πεδουλάκης ανέδειξε σημαντικά ταλέντα και συνεργάστηκε με μπασκετμπολίστες-θρύλους του αθλήματος.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει τον Αργύρη Πεδουλάκη και του εύχεται υγεία και δύναμη για την επίτευξη των στόχων“.