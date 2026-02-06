Αθλητικά

Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Μόντσου στη Χουάρες

Αποχώρησε και επίσημα από τους Θεσσαλονικείς ο Ισπανός μέσος
Ο Μόντσου
Ο Μόντσου με τη φανέλα του Άρη/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης ανακοίνωσε ότι ο Μόντσου θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 στη μεξικανική Χουάρες με τη μορφή δανεισμού.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και τη μεξικανική ομάδα για το δανεισμό είχε ολοκληρωθεί εδώ και λίγα 24ωρα και πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού η Χουάρες θα μπορεί να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, που υπάρχει στη συμφωνία αν το επιθυμεί.

Ο Ισπανός μέσος με τη φανέλα του Άρη σε 59 εμφανίσεις πέτυχε 5 γκολ και έδωσε 9 ασίστ. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσαίας γραμμής των κιτρίνων για ενάμιση χρόνο.

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την παραχώρηση του Μόντσου Ροντρίγκεθ με τη μορφή δανεισμού στην μεξικάνικη Χουάρες μέχρι 31/12/2026 με οψιόν αγοράς», ανέφερε η ομάδα στην ανακοίνωσή της. 

Αθλητικά
