Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Ήττα για την Ελληνίδα τενίστρια στον τελικό του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε καλά τον αγώνα με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open, αλλά με πολλά αβίαστα λάθη στη συνέχεια, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] και έχασε τον τίτλο από την Τσέχα τενίστρια. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Παρότι βρήκε πρώτη μπρέικ και στα δύο σετ του τελικού του Athens Open, η Μαρία Σάκκαρη επέτρεψε σε αμφότερα την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να βγάλει αντίδραση και το… πλήρωσε στο ματς.

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Η Τσέχα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ μετά από μεγάλη “μάχη” και βρήκε δύο μπρέικ στο δεύτερο σετ, για να σερβίρει για το ματς και να το πάρει, πανηγυρίζοντας τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας.

Το παιχνίδι

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και πήρε το πρώτο σετ χωρίς να χάσει πόντο, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έκανε πρώτη μπρέικ στο 4ο γκέιμ του αγώνα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε και με 4-1 στο πρώτο σετ, αλλά η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έβγαλε αντίδραση και με δικό της μπρέικ έφθασε στην ισοφάριση. Οι δύο τενίστριες οδηγήθηκαν έτσι στο τάι μπρέικ, όπου η Μαρία Σάκκαρη έμεινε πίσω με μίνι μπρέικ, ισοφάρισε στη συνέχεια με δικό της, αλλά δέχθηκε ένα δεύτερο για το 7-5 που χάρισε στην Τσέχα τενίστρια το 7-6 στα γκέιμ και το 1-0 στα σετ του τελικού του Athens Open.

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Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη βρήκε και πάλι πρώτη το μπρέικ, στο δεύτερο σέρβις γκέιμ της αντιπάλου της, για να προηγηθεί με 2-1, αλλά η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα “απάντησε” αμέσως και με δικό της μπρέικ έφερε ξανά το σκορ στα ίσα.

Ακολούθησε “μάχη” ανάμεσα στις δύο τενίστριες, με αποτέλεσμα να φθάσουν ισόπαλες μέχρι και το 3-3 στο δεύτερο σετ. Εκεί όμως η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα βρήκε το μπρέικ που χρειαζόταν για να σερβίρει για το ματς και να πάρει το δεύτερο σετ με 6-3.

Η Τσέχα τενίστρια έφθασε έτσι στη νίκη με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] και κατέκτησε τον τίτλο στο Athens Open, με την Μαρία Σάκκαρη να χάνει την ευκαιρία για ένα τρόπαιο μπροστά στους συμπατριώτες της, αλλά και την οικογένειά της, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον κουμπάρο της Γιώργο Καραγκούνη, που βρέθηκαν στην κερκίδα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε πάντως σημαντικούς βαθμούς από το 250άρι τουρνουά της Αθήνας και θα συνεχίσει την άνοδό της στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών.