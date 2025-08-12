«Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Παπέ Αμπού Σισέ» σύμφωνα με τη Marca

Ο Παπέ Αμπού Σισέ φαίνεται ότι είναι στα “ραντάρ” του Άρη για την ενίσχυση της άμυνας της ομάδας του Μαρίνου Ουζουνίδη, με την ισπανική Marca να τοποθετεί τους “κίτρινους”, μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή του.

Μετά από μία 6ετία στον Ολυμπιακό και ένα πέρασμα από την Τουρκία και το Κατάρ, ο Παπέ Αμπού Σισέ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και ο Άρης φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, οι “κίτρινοι” είναι μία από τις ομάδες που θέλει τον διεθνή Σενεγαλέζο αμυντικό, μαζί με τη Ρεάλ Οβιέδο, αλλά και συλλόγους από τη Ρωσία.