Αθλητικά

Ο Άρης συμφώνησε με τον Βέλγο εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ

Έκλεισε την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ιανουαρίου ο Άρης
Ο Μπουσαΐντ με την Ουτρέχτη
Ο Μπουσαΐντ με την Ουτρέχτη/EPA

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ, που αγωνιζόταν στην Αλ Νασρ θα είναι η πρώτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση του Άρη, με τη συμφωνία να κάνει λόγο για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Άρης θέλει να ισχυροποιήσει το ρόστερ του και ήρθε σε συμφωνία με τον Μπουσαΐντ και την Αλ Νασρ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Βέλγος εξτρέμ τη φετινή σεζόν δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή με τους Σαουδάραβες.

Αγωνίστηκε για μία πενταετία στην Ουτρέχτη, όπου σε 144 παιχνίδια πέτυχε 11 γκολ και έδωσε 18 ασίστ. Ο 25χρονος εξτρέμ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά και είναι δεξιοπόδαρος. Έχει αρκετά παιχνίδια και στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, στα οποία όμως δεν ήταν όσο επιδραστικός ήταν στην αριστερή.

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται τη Δευτέρα (29/12/25) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη.

Με την Αλ Νασρ σε 31 παιχνίδια την περσινή σεζόν είχε 2 γκολ και 3 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
140
116
109
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo