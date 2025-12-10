Συμβαίνει τώρα:
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στην Πυλαία για να παρακολουθήσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα

Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ θα δώσει για πρώτη φορά το παρών σε αγώνα της ομάδας
Αριστοτέλης Μυστακίδης
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πριεβίζντα για το FIBA Europe Cup και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφτασε στο γήπεδο της νέας του ομάδας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ στην εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας θα βρίσκεται στο γήπεδο για να δει από κοντά το «Δικέφαλο του Βορρά» στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι.

mustakidis

Ο Μυστακίδης στην Πυλαία
Ο Μυστακίδης στην Πυλαία/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Το παιχνίδι κόντρα στην Πριεβίζντα θα είναι το πρώτο που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup σε έναν όμιλο που υπάρχουν ακόμα οι Μπιλμπάο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

