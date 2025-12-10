Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο PAOK Sports Arena για το ΠΑΟΚ – Πρέβιτζα

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα κόντρα στην Πρέβιτζα για την 1η αγωνιστική της φάσης των “16” του FIBA Europe Cup.

Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης δεν θα πάει στο γήπεδο μόνο για να δει τον ΠΑΟΚ, καθώς λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ (20:15) του αγώνα και συγκεκριμένα στις 19:55, ο νέος ιδιοκτήτης της ασπρόμαυρης ΚΑΕ θα κάνει δηλώσεις, ανοίγοντας τα χαρτιά του στην πρώτη δημόσια παρουσία του.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών, με τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις να είναι προ των πυλών.